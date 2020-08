Zendaya è carichissima in vista degli Emmy: 'Voglio mettermi in tiro'

Non saranno i soliti Emmy, quest'anno: a causa della pandemia la cerimonia si terrà rigorosamente a distanza, senza red carpet e serate di gala piene zeppe di star. Una misura inevitabile che, però, non sembra scoraggiare i protagonisti della serata: Zendaya, ad esempio, mostra già un entusiasmo davvero difficile da contenere!

La star di Spider-Man: Far From Home è candidata come Miglior attrice in una Serie Drammatica per la sua interpretazione in Euphoria, la serie in cui l'abbiamo vista nel ruolo di Rue. Per l'attrice classe 1996 si tratta della prima volta agli Emmy e, comprensibilmente, la voglia di non sfigurare neanche a distanza c'è tutta.

"Voglio mettermi in tiro. Sì, voglio vestirmi bene. Voglio comunque godermi quest'esperienza. Probabilmente ci sarà solo la mia famiglia qui, ma voglio comunque pensare ad un bel look e magari sfilare sul tappeto del mio salotto. Sarà sicuramente una cosa diversa dal solito, ma sono comunque felice" ha dichiarato Zendaya durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live.

Pensate che Zendaya meriti il premio o preferite altre candidate nella stessa categoria? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, la stessa Zendaya ha svelato l'esistenza di un possibile episodio speciale di Euphoria prima della seconda stagione; l'attrice stessa si è poi detta convinta che la seconda stagione di Euphoria sarà bellissima.