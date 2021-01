Zendaya sempre più lontana dai social: 'Spesso mi mettono ansia'

Durante una recente intervista promozionale Zendaya, la star della serie tv Euphoria e del franchise di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, ha commentato il suo rapporto di amore e odio con i social network.

Parlando al podcast The HFPA in Conversation, l'attrice ha spiegato come il suo rapporto con Instagram (in particolare) sia cambiato col tempo, diminuendo di pari con la sua crescente fama.

"Ero molto più attiva su Instagram quando ero più giovane, ma col tempo penso di essermi ... Non è che abbia iniziato ad odiarlo o che altro, ma a volte mi rendevo conto che utilizzarlo mi rendeva ansiosa. Ci pensavo troppo, oppure passavo troppo tempo al telefono. Mi piace condividere le cose con i fan, ma ho imparato ad apprezzare ciò che è mio e a trattarlo in modo più personale, mi piace tenere un po' di spazio per me."

Per quanto riguarda il rapporto con i fan: "Penso che i miei fan mi conoscano bene oggi e sento mi che mi capiscono davvero, lo rispettano perché capiscono che sono un semplice essere umano e vogliono che abbia una vita mia e che io sia felice ed esista al di là dei social media". Zendaya ha comunque assicurato ai suoi fan che, sebbene non pubblichi contenuti sui suoi social necessariamente ogni giorno, legge tutti i messaggi che le arrivano.

Ricordiamo che in questi giorni l'attrice sta girando Spider-Man 3 ad Atlanta per i Marvel Studios. Per altre letture: