Zendaya sarà madre per la prima volta...nel nuovo progetto in uscita

In attesa di novità sulla terza stagione di Euphoria e sulla data di uscita di Spider-Man 4, l'attrice Zendaya ha annunciato un'importante 'prima volta' per la sua ancora breve ma intensissima carriera.

Nel nuovo numero della rivista Empire Magazine, che offre un primo sguardo ai film in arrivo nella prossima stagione, Zendaya ha discusso del suo nuovo ruolo in Challengers, attesissimo prossimo film diretto da Luca Guadagnino nel quale interpreterà il personaggio di Tashi Duncan. Parlando ai microfoni della rivista insieme ai co-protagonisti del film Josh O'Connor e Mike Faist, Zendaya ha svelato che nel film per la prima volta interpreterà una madre, confermando che Tashi è 'una donna sposata con un bambino'. "Il primo giorno di riprese è stato: 'Okay, sarai una donna sposata con un bambino'. Benissimo! Partiamo alla grande..."

Non si sa ancora quanto sarà giovane il figlio di Zendaya in Challengers, e di certo per i fan dell'attrice sarà interessante vedere la star alle prese con un ruolo così diverso dal solito. Al momento, lo ricordiamo, non ci sono molti dettagli sulla trama del film di Guadagnino al di fuori del fatto che sarà ambientato nel mondo del tennis e, appunto, della maternità, intorno ai quali ruoterà la bollente relazione a tre di un gruppo di amici.

Challengers debutterà al Festival di Venezia ma, a causa dello sciopero SAG, la sua data d'uscita originale del 15 settembre è stata rinviata al 26 aprile 2024. Nel frattempo, Zendaya tornerà sul grande schermo con Dune 2, in uscita dal 17 novembre in Italia.