Zendaya parla del futuro della sua carriera: "Voglio essere cattiva"

Dopo il recente rinvio di Dune Parte 2, Zendaya ha concesso una nuova intervista alla rivista Elle in cui ha parlato dei suoi progetti futuri, delle sue ambizioni di carriera - tra cui la speranza di interpretare un ruolo da villain in futuro - ma anche del desiderio di mettersi un giorno anche dietro la macchina da presa in qualità di regista.

Una delle domande poste all'attrice riguardava il tipo di ruolo che le piacerebbe interpretare in futuro. "Mi piacerebbe interpretare una specie di cattivo", ha risposto. "Sfruttare le vibrazioni del male, dei supercattivi. Qualunque cosa si manifesti, non penso necessariamente in senso supereroistico, ma solo in senso emotivo".

Se Zendaya dovesse un giorno smettere di recitare, ha indicato due opzioni: una all'interno dell'industria dello spettacolo e una se non dovesse più far parte del settore. "Penso che all'interno dell'industria mi piacerebbe essere una regista, che è qualcosa che spero di fare un giorno", ha detto."E penso che al di fuori di essa, probabilmente avrei seguito le orme dei miei genitori e sarei diventata un'insegnante. Amo i bambini, amo imparare e amo insegnare".

In precedenza, Zendaya aveva anche riflettuto sul suo eventuale addio a Euphoria, quando necessariamente diverrà troppo adulta per il ruolo di Rue Bennett.

Zendaya ha anche ricordato la sua prima esibizione, avvenuta quando aveva circa sette o otto anni. La star ha raccontato di aver fatto un'audizione per una recita scolastica nonostante fosse "incredibilmente timida", cosa di cui è ancora orgogliosa.

"Si trattava di James e la pesca gigante. Ho ottenuto un ruolo non parlante", ha ricordato. "Ero il baco da seta, il che significa che mi sono letteralmente sdraiata sul palco e non ho fatto assolutamente nulla perché il baco da seta non parla. Ma ancora oggi ne sono molto orgogliosa. È stato il mio primo ruolo. Non esistono parti piccole".

Prossimamente, rivedremo Zendaya in Dune - Parte due, recentemente rinviato dal novembre 2023 al marzo 2024, e in Challengers di Luca Guadagnino, anche quest'ultimo posticipato ad aprile 2024 in seguito agli scioperi di Hollywood.