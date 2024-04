Zendaya rompe il silenzio su un suo look iconico: "Pensavo fosse una pessima idea"

Il look sfoggiato da Zendaya alla prèmiere londinese di Dune: Parte Due era uno dei più iconici visti sul red carpet. In una recente intervista per la serie youtube "Life in Looks" di Vogue, l'attrice ha passato in rassegna questo ed altri suoi outfit particolarmente memorabili.

Per la prima del 15 febbraio 2024, Zendaya indossava il body "robotico" firmato da Mugler nel 1995. Fu lei stessa ad avere l'idea, anche se il suo stylist non era pienamente convinto: "Disse qualcosa del tipo 'sei seria? non scherzare con me! non farmi realizzare qualcosa per cui ti tirerai indietro, con la paura di indossarlo!", ha raccontato Zendaya, rievocando i dialoghi iniziali avuti con Law Roach, suo collaboratore di lunga data.

I due sono riusciti ad avere accesso a questo prezioso capo d'archivio, con uno dei suoi realizzatori originari presente al primo "fitting" e assai sorpreso che una mise talmente impegnativa sembrasse perfetta addosso alla star. Tuttavia, le paure inizialmente espresse da Law Roach rischiarono di concretizzarsi poco prima del grande evento: "Subito dopo averlo indossato per 10 minuti o anche meno, mi sono sentita stordita. Il metallo trattiene il calore molto rapidamente e lo blocca all'interno. Stavo indossando un body completo, sopra ad un altro tessuto che copriva già la mia pelle. Ma l'ho indossato. Sono uscita e ce l'ho fatta", ha detto. Si è trattato, comunque, di una sfida impossibile da sostenere per tutta la serata: l'attrice sapeva già che dopo il red carpet avrebbe indossato un lungo ed elegante (e ben più comodo) abito nero, sempre firmato da Mugler. Come sappiamo, Zendaya è impegnata nella promozione di Challengers di Luca Guadagnino e, anche a questo giro, ci sta incantando con i suoi splendidi look: fino a questo momento del tour promozionale, infatti, Zendaya ha indossato ben 7 diversi outfit ispirati al mondo del tennis.

La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti oggi su