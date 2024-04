Zendaya pronta a ruoli più maturi: 'La fase adolescente è finita'

In una intervista rilasciata per il numero di aprile di Vogue, Zendaya si è soffermata sulla propria carriera in evoluzione, e sull'importanza del ruolo interpretato nel film di Luca Guadagnino, Challengers, in uscita nelle sale il 24 aprile. Il film ha inaugurato un periodo differente e più adulto per l'attrice sullo schermo.

"Mi ritrovo sempre da qualche parte in una scuola superiore. E, va detto, non sono mai andata al liceo" ha dichiarato l'attrice, che ha ammesso di quanto fosse spaventata nell'interpretare un ruolo come quello in Challengers:"Mi dicevo 'Spero che la gente mi giudichi credibile per la mia età, o forse un po' più grande, perché ho amici che hanno figli o che stanno avendo figli'".



Zendaya ha iniziato la carriera come ballerina e modella prima di far parte del mondo Disney e crescere nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di MJ, iniziando anche una relazione con Tom Holland, la sua co-star nel ruolo di Spider-Man. Paradossalmente, se sullo schermo le vengono spesso affidati ancora ruoli da adolescente nonostante abbia 27 anni, Zendaya in famiglia ha assunto molto giovane un ruolo da adulta:"Sono sono diventata il sostegno economico della mia famiglia molto presto. [...] Diventavo semplicemente adulta".

Ora la fase dell'adolescenza per Zendaya è finita anche sul grande schermo:"Le persone mi vedono come un'adolescente, dato che lo sono stata per parecchio tempo. Questa è davvero la mia opportunità per interpretare una donna quasi coetanea. Interpreto in alcuni punti ancora un'adolescente ma poi cresce".





In attesa dell'uscita del film nelle sale non perdetevi il trailer di Challengers, film nel quale Zendaya recita con Josh O'Connor e Mike Faist.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su