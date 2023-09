Zendaya, sui social gli auguri di compleanno di Tom Holland

Zendaya è una vera e propria icona e come tale va festeggiato il suo compleanno. In occasione dei 27 anni dell'attrice, volto principale di Euphoria, moltissimi colleghi e amici hanno deciso di celebrarla, compreso il suo compagno nella vita di tutti i giorni: Tom Holland.

Mentre molti si sono limitati a commentare un'immagine pubblicata dall'attrice da bambina nel quale celebra un giorno così speciale, Tom Holland ha deciso di fare le cose in grande dedicando alla fidanzata delle storie Instagram. Zendaya ha recentemente ammesso di essere sopraffatta dalla fama e che, proprio per questo motivo, ci tiene particolarmente alla sua vita privata. Nonostante la sua relazione con Holland sia stata fin da subito sotto i riflettori a causa dei paparazzi, i due hanno continuato a mantenere un certo riserbo sulla loro vita insieme.

Insomma, tutto questo per dire che non è cosa di tutti i giorni vedere uno dei due interpreti condividere pubblicamente dei post in cui mostrano tutto l'amore che provano verso l'altro. Nelle storie pubblicate da Holland, l'attore ha condiviso due immagini di vita quotidiana di Zendaya nel quale la si vede in tuta da sub prima di una immersione e nell'altra intenta portare a spasso i cani. Insieme alle foto, l'attore ha scritto un dolcissimo "my birthday girl" (trad: la mia festeggiata) per celebrare al meglio l'evento.

Nel frattempo sembra che Zendaya stia meditando l'addio per Euphoria dichiarando come per lei sia impossibile interpretare una adolescente per così tanto tempo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!