Zendaya sopraffatta dalla fama: 'Se esco rovino la serata ai miei amici'

Zendaya è divenuta celebre da giovanissima per i programmi trasmessi su Disney Channel ma recentemente ha riflettuto sulla sua enorme popolarità e di come questo abbia avuto un impatto considerevole non solo sulla sua vita ma anche su quella delle persone che la circondano. La fama dell'attrice è schizzata alle stelle dopo Spider-Man ed Euphoria.

Nella nuova intervista su Elle, l'icona della moda e dello spettacolo ha raccontato come la sua fama la influenzi giorno per giorno, e di come qualche volta possa essere anche una seccatura.

"Dopo l'ultimo Spider-Man e l'ultima stagione di Euphoria, c'è stato un cambiamento viscerale. Prima riuscivo ad andare in giro e a entrare e uscire dai locali. Ma a Boston finivo per tornare subito a casa, perché era davvero troppo. Tutti andavano in un bar o qualcosa del genere e io dicevo: 'Mi piacerebbe, ma credo che potrei rovinare la serata a tutti. Perché non sarà più divertente una volta che sarò lì'.

È un peccato che il costo della fama di Zendaya la porti a sentire il bisogno di isolarsi per non essere costantemente riconosciuta. È un nome famoso da tempo, ma secondo lei, tra il suo ruolo da protagonista in Euphoria e Spider-Man: No Way Home, la sua fama ha raggiunto il suo apice. Durante l'intervista, Zendaya ha anche parlato di ciò che è successo quando si trovava a Venezia, in Italia, all'inizio dell'anno, mentre portava a spasso il suo cane Noon.

"Pensavo di poter camminare per le strade di Venezia. No, non potevo. Ho dovuto raccogliere la sua cacca e ho pensato: 'Signore, ti prego, fa che non scattino una foto di me che raccolgo la pupù del mio cane'. C'è una foto di me che tengo il sacchetto, ma per fortuna hanno risparmiato la parte in cui la prendo e la metto dentro'.

L'attrice ha anche ricordato che di recente si è recata in un negozio per comprare un cuscino quando è stata assalita dai clienti che la fotografavano. Recentemente ha anche parlato del suo possibile addio a Euphoria.

Zendaya riprenderà il suo ruolo di Chani in Dune: Parte Due in autunno. Il sequel è uno dei film più attesi del 2023. Inoltre, sarà protagonista di Challengers, in uscita in primavera, e si prevede che prima o poi tornerà per la terza stagione di Euphoria. Il film di Luca Guadagino, avrebbe dovuto aprire la Mostra di Venezia 2023, ma a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, la sua uscita è stata posticipata per permettere al cast di partecipare alla promozione.

Challengers uscirà il 25 aprile 2024.