Zendaya spaventa i fan:'Non so se la stagione 3 di Euphoria si farà mai'

Quando uscirà la terza stagione di Euphoria? Forse la domanda dovrebbe essere un'altra: uscirà davvero la terza stagione di Euphoria? I dubbi dei fan ormai crescono a dismisura e le ultime dichiarazioni di Zendaya sono tutto fuorché rassicuranti. L'attrice ne ha parlato alla première losangelina di Challengers di Luca Guadagnino.

Nonostante sia anche produttrice esecutiva della serie, Zendaya non ha responsabilità sulla realizzazione o meno della stagione 3 e quindi non può affermare con certezza che Euphoria 3 verrà prodotta:"Se è giusto per i personaggi e tutto va come dovrebbe, certamente. Ma è al di là delle mie possibilità".



L'ansia per il futuro dello show è emersa lo scorso 25 marzo, quando HBO ha annunciato lo slittamento della terza stagione di Euphoria ma cercando di rassicurare in fan con la conferma che Sam Levinson e il network sono impegnati nella realizzazione di un'eccellente terza stagione. Forse le dichiarazioni titubanti della protagonista non sono da ritenersi significative per il prossimo ciclo di episodi di Euphoria ma è bastato per mettere in allarme gli appassionati della serie. Tuttavia, Zendaya è pronta per ruoli più maturi, e Challengers può essere l'inizio di una nuova fase della sua carriera.



La certezza è che i tempi per Euphoria 3 non saranno brevi, come ha confermato un portavoce di HBO a Variety:"Stiamo permettendo al nostro cast molto richiesto di perseguire altre opportunità". Dopo la notizia dello slittamento della serie, si è parlato addirittura di un pericolo cancellazione per Euphoria ma per il momento quest'eventualità pare scongiurata. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.

