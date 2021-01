Zendaya, la star di Euphoria grata della sua esperienza in Disney: 'È dove ho iniziato'

Tra la serie tv di HBO Euphoria che le è valsa anche un Emmy da record, e il nuovo film Netflix Malcom & Marie, solo per citare i suoi più recenti lavori, è forse diventato difficile pensare a Zendaya come la protagonista di hit show targati Disney Channel. Eppure, l'attrice si considera ancora una "Ragazza Disney".

Durante uno dei segmenti più interessanti di Variety, Actor on Actor, Zendaya ha chiacchierato della sua carriera con Carey Mulligan, e ricordato con piacere il "periodo Disney". Forse anche perché, ancora oggi, quel periodo le sembra piuttosto attuale.

Una volta venuto fuori l'argomento Disney, Mulligan chiede infatti alla collega: "Di certo non ti riterrai più una 'ragazza Disney' adesso?", ottenendo però una risposta forse inaspettata.

"Il fatto è che lo sono. E in gran parte ne sono grata. È dove ho cominciato, e ho appreso così tanto da quell'esperienza" afferma la più giovane interprete, che come tanti altri suoi colleghi, ebbe i suoi primi ruoli sul piccolo schermo proprio grazie ai film e alle serie di Disney Channel "È stato un percorso lento, ma in continua progressione, e sono felice di essere riuscita a provarlo a me stessa e non per prima che ad ogni altro, capisci? E lo accolgo abbastanza volentieri. È parte del mio retaggio, in un certo senso".

E considerata la sua presenza nel franchise di Spider-Man, prodotto da Sony e da Disney, è difficile anche affermare il contrario, dopotutto.