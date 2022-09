Zendaya festeggia l'Emmy su Instagram:'Grazie dal profondo del mio cuore'

Entusiasta per il secondo Emmy conquistato per la sua interpretazione nella serie tv Euphoria, la star di Spider-Man: No Way Home Zendaya ha pubblicato una foto sui social per ringraziare del riconoscimento appena ottenuto e sottolineare quanto la gioia per la vittoria possa permettere di superare anche la stanchezza.

La foto mostra l'attrice a terra con un sorriso smagliante e tra le mani la statuetta degli Emmy, vinta poco prima.

Nella didascalia Zendaya ha scritto:"Quando ti fanno male i piedi ma hai molto di cui sorridere. Ancora assolutamente raggiante, grazie dal profondo del mio cuore". Zendaya è principalmente conosciuta per il ruolo di Michelle 'M.J.' Jones nella trilogia di Spider-Man firmata Jon Watts per il Marvel Cinematic Universe, al fianco del compagno Tom Holland nel ruolo di Superman e Jacob Batalon nei panni di Ned, il miglior amico di Peter Parker. L'attrice ha preso parte a tutti e tre i capitoli della trilogia.



In Euphoria l'attrice interpreta Rue Bennett, una diciassettenne vittima della tossicodipendenza e alla ricerca di un proprio posto nel mondo. Zendaya ha vinto l'Emmy, il secondo dopo quello del 2020.

La partecipazione a Euphoria rappresenta per Zendaya la seconda incursione sul piccolo schermo, dopo aver recitato e prodotto K.C. Agente segreto dal 2015 al 2018.



Nel cast di Euphoria, creata e scritta da Sam Levinson, anche Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Jacob Elordi e Storm Reid.



In Euphoria 3 non ci sarà Barbie Ferreira, che ha deciso di abbandonare il progetto.