Zendaya svela un episodio speciale prima di Euphoria 2? Ecco cosa ha detto la star!

La serie TV prodotta da HBO ha subito conquistato milioni di telespettatori: mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulla seconda stagione di Euphoria, vi segnaliamo questa intervista alla protagonista Zendaya in cui parla di un eventuale episodio speciale dello show.

La celebre attrice ha infatti partecipato al "Jimmy Kimmel Live!", dove è stata intervistata da Ben Platt. Trovate il video in calce alla notizia e tra le varie domande a cui ha risposto, l'interprete di Rue Bennett ha anche parlato di un interessante progetto: "Stiamo cercando di capire come produrre una seconda stagione di cui possiamo sentirci fieri e nel frattempo assicurare la sicurezza sul set. Quindi potremmo fare anche una puntata di collegamento, non saprei come descriverla... tipo un episodio che possiamo girare con un numero limitato di persone e in un ambiente sicuro, per condividere qualcosa con i fan. Come le persone che hanno creato Euphoria, anche a noi manca tanto. Ci piacerebbe mostrare qualcosa di nuovo a tutti gli appassionati, così da poter affrontare meglio l'attesa per la seconda stagione".

Per adesso però non è ancora stato deciso niente, in attesa di notizie ufficiali riguardo la data di uscita delle prossime puntate inedite, vi segnaliamo un'ultima aggiunta al cast della seconda stagione di Euphoria.