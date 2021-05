Zero 2 su Netflix: quando esce la prossima stagione della serie italiana?

La prima stagione della serie Netflix intitolata Zero, è uscita su Netflix il 21 aprile 2021 e attualmente non ha ancora ottenuto il rinnovo per una seconda stagione anche se si presuppone che il servizio di streaming valuterà le visualizzazioni di tutta la primavera prima di dare il via libera ai lavori.

Il protagonista della serie è Omar aka "Zero" (Giuseppe Dave Seke), un ragazzo che consegna la pizza e che vuole diventare un fumettista professionista. In qualche modo, ha acquisito il potere dell’invisibilità e lo usa per aiutare il suo gruppo di amici: Shariff (Haroun Fall), Sara (Daniela Scattolin), Momo (Dylan Magon) e Inno (Madior Fall), e fare del bene salvando il loro barrio dalla spietata Agenzia Immobiliare Sirenetta.



Nel finale di stagione Omar scopre che Anna (Beatrice Grannò), il suo interesse amoroso, è la figlia del proprietario dell’Agenzia, il che significa che potrebbe essere incarcerata a causa delle indagini segrete di Zero. Tuttavia, il problema più grande emerge quando una figura oscura conosciuta come La Vergine (Roberta Mattei) fa rapire Anna e poi mette gli occhi su Awa (Virginia Diop), la sorella di Zero.



La Vergine cura temporaneamente Awa dalla sua cecità e poi porta Omar a una cerimonia di quella che sembra una setta, dove non solo il ragazzo vede suo padre ma anche la sua defunta madre. Ciò che sappiamo finora, tuttavia, è che la Vergine ha sia poteri di invisibilità che informazioni privilegiate su Omar e la sua famiglia.

Tutti i membri del cast principale dovrebbero tornare per la seconda stagione che forse esplorerà meglio i personaggi di Awa, della Vergine e della madre di Zero nei nuovi episodi.



Se i numeri premieranno lo show il rinnovo potrebbe avvenire entro l'estate 2021 e la produzione potrebbe iniziare nei mesi successivi. Considerando che gli episodi durano ciascuno 30 minuti, le riprese potrebbero richiedere solo poche settimane perciò la seconda stagione di Zero potrebbe arrivare nei primi mesi del 2022.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Zero e la nostra intervista al cast di Zero in attesa di nuove notizie sul rinnovo dello show.