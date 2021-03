Zero, arriva su Netflix la nuova serie italiana da un'idea di Antonio Dikele Distefano

Sarà in streaming su Netflix dal 21 aprile Zero, la nuova serie originale italiana annunciata nell'estate 2019 e prodotta nel 2020. La serie, nata da un'idea del giovane scrittore Antonio Dikele Distefano, viene descritta come "una storia di strada", ed è liberamente ispirata al suo romanzo Non ho mai avuto la mia età (Mondadori).

Zero è impreziosita da una importante colonna sonora, che contiene tra l'altro l'inedito 64 barre di Paura di Marracash.

Secondo la sinossi ufficiale, Zero "racconta la storia di un timido ragazzo con uno straordinario superpotere: diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo. Zero dovrà indossare gli scomodi panni dell'eroe, suo malgrado e, nella sua avventura scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore."

La serie è diretta da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin. Fanno parte del cast di Zero, tra gli altri, Giuseppe Dave Seke nella parte del protagonista Zero/Omar, Haroun Fall nel ruolo di Sharif, Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virgina Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei (La Vergine), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey).