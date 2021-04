Zero, arriva la nuova serie italiana Netflix: tutto sul supereroe invisibile

Come un fulmine a ciel sereno, su Netflix è sbarcata una produzione italiana, innovativa e diversa dai soliti standard a cui siamo abituati per il nostro paese. Si tratta di Zero, uscita sulla popolare piattaforma streaming il 21 aprile 2021, con una prima stagione composta di 8 episodi. Di cosa parla questo nuovo show? Scopriamolo insieme.

Abbiamo visto come Zero faccia parte dell'interessante parco titoli in uscita questa settimana su Netflix, e per questo motivo oggi vogliamo approfondire insieme questo show ideato da Antonio Dikele Distefano, per presentarvi al meglio il prodotto.

Una storia nuova

La serie è ambientata a Milano, e segue le vicende di Omar (Giuseppe Dave Seke), italiano della seconda generazione, che è appassionato di manga e che vorrebbe diventare un fumettista di professione. La trama si muove tra le tipiche problematiche degli adolescenti, e alcune importanti riflessioni riguardo al razzismo, all'integrazione sociale, e alla vita nel "Barrio", il quartiere fittizio che corrisponderebbe a quello milanese di "Barona", nella periferia sud di Milano, con l'occasione di parlare della "vita ai margini", non solo cittadini, ma anche societari.

Un elemento interessante è quello del tema supereroistico, trattato in maniera innovativa e particolare dalla produzione (oltre a Distefano, la serie è stata diretta da da Paola Randi, Margherita Ferri, Mohamed Hossameldin, e Ivan Silvestrini). Scoprendo di avere dei poteri straordinari, Omar sarà costretto a diventare un "eroe" suo malgrado, e troverà la forza per far sentire la sua voce.

Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione della serie TV Netflix Zero.

