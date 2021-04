Zero, un brano inedito di Mahmood nel trailer della nuova serie Netflix

Manca sempre meno all'arrivo su Netflix di Zero, nuova serie nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano che sarà disponibile dal prossimo 21 aprile. La piattaforma streaming ha da poco pubblicato il trailer ufficiale dello show, in cui possiamo ascoltare anche un brano inedito di Mahmood.

Intitolato proprio Zero, il brano farà parte della colonna sonora che chiude la serie e sarà pubblicato nel nuovo album, in uscita in primavera, del cantante vincitore nel 2019 del Festival di Sanremo con Soldi.

Il trailer è visibile anche all'interno della notizia, e ci permette di scoprire nuovi dettagli su Zero. La nuova serie, liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano, edito da Mondadori, è incentrata su un timido ragazzo della periferia di Milano, con uno straordinario superpotere: diventare invisibile. Quando il Barrio, il suo quartiere, si trova in pericolo, Zero dovrà indossare gli scomodi panni di eroe suo malgrado, e nella sua avventura, scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore.

Creata da Menotti, Zero è scritta dallo stesso Dikele Distefano insieme a Stefano Voltaggio (anche Creative Executive Producer), Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco. Fanno parte del cast, composto da giovani talenti italiani di prima e seconda generazione, Giuseppe Dave Seke (Zero/Omar), Haroun Fall (Sharif), Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virginia Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei (La Vergine), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey).