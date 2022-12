Zero Day, prima serie in assoluto per Robert De Niro: per Netflix dal creatore di Narcos!

Robert De Niro che decide di fare il suo primo debutto storico in una serie vera e propria alla veneranda età di 79 anni? Notizia migliore non poteva arrivare. Secondo quanto anticipato (poco) Zero Day sarà un thriller politico di Netflix in cui interpreterà un ex presidente. Al timone lo showrunner di Narcos e Narcos: Messico!

Lo storico attore di Taxi Driver, feticcio di Martin Scorsese e universalmente considerato uno dei migliori – se non il migliore – interprete ancora in arrività, ha deciso alla soglia degli 80 anni di condividere un po’ di quel talento anche con il piccolo schermo. Lo rivela un rapporto di The Hollywood Reporter che fa il nome di Zero Day, una nuova miniserie limitata in sviluppo come esclusiva Netflix.

Non si sa molto della serie a parte un abbozzo di trama e alcuni dei nomi a bordo della pre-produzione. Zero Day dovrebbe essere un thriller politico con De Niro protagonista nei panni di un ex presidente. Il progetto è stato sviluppato da Eric Newman, showrunner di Narcos, e da Noah Oppenheim, presidente di NBC News. La sceneggiatura parte da un soggetto di Newman, Oppenheim e Michael Schmidt. Il primo dei tre ha lavorato a lungo con Netflix, essendo accreditato anche per lo spinoff Narcos: Messico e per la più recente The Watcher che abbiamo recensito qui.

Se si dimostrasse tutto vero, sarebbe effettivamente il primo debutto di De Niro per una serie a più episodi, anche se non propriamente la sua prima apparizione televisiva. Nel 2017 ha ricevuto una nomination agli Emmy per aver interpretato Bernie Madoff nel film TV della HBO, Il mago delle bugie. È anche apparso sporadicamente in programmi televisivi come Extras e Saturday Night Live. Attualmente sta concludendo il lavoro sulla mastodontica produzione di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, mentre Barry Levinson l’ha scritturato per un interessantissimo doppio ruolo in Wise Guys, gangster movie tratto dal romanzo di Nicholas Pileggi (Quei Bravi Ragazzi).

Niente male per un attore della sua età. Anzi, a dirla tutta, anche solo con queste tre premesse avremo pane per i nostri denti!