Zero Days, sospesa per sciopero WGA la produzione della serie Netflix con Robert De Niro

L'attesa per Zero Day, prima serie con Robert De Niro, è palpabile, eppure lo sciopero WGA degli sceneggiatori si è ripercosso drasticamente sui lavori in corso - senza contare la potenziale interruzione SAG-AFTRA.

Diretto da Lesli Linka Glatter e creato da Erick Newman, Noah Oppenheim e Michael S. Schmidt, Zero Day è un thriller di cospirazione in sei episodi e si interroga su come trovare la verità in un mondo in crisi, attanagliato da forze al di fuori del nostro controllo. Tra complotti, sotterfugi, stratificazioni sociali e crisi mondiali, quanto siamo responsabili dell'ambiente in cui ci ritroviamo ad agire? In tutto ciò De Niro interpreterà Mullen, una figura popolare ma complessa che abbandona la pensione per indagare su un esteso attacco informatico.

Così Michael Winship (presidente di WGA East) ha commentato lo sciopero: "Innanzitutto vi vogliamo bene e vi rispettiamo dal primo all'ultimo, perciò siamo dispiaciuti che non possiate assistere regolarmente agli show", dopodiché ha criticato la gig economy e l'impossibilità per gli addetti del settore di ricevere una "fonte costante e regolare di reddito". Senza contare le eventuali ripercussioni dell'AI: "Oltre a rimuovere la gig economy e ottenere uno stipendio equo, desideriamo vivamente che l'intelligenza artificiale non ci sia imposta, in quanto rappresenta un considerevole ostacolo alla creatività". Per approfondire l'argomento, appare spontaneo chiedersi quali siano le ragioni dello sciopero degli sceneggiatori in Usa.

Alla luce di un quadro simile la data di pubblicazione di Zero Day è quanto mai incerta, ma la finestra d'uscita coincide presumibilmente col settembre 2023. Gli sviluppi dello sciopero contribuiranno per certo a una ridefinizione delle tempistiche.