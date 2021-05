Zero, quando uscirà la stagione 2? Scopritelo nel nostro video

Nel corso del mese di Aprile è stata lanciata su Netflix la serie Zero, liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano. Fino a questo momento però, il colosso dello streaming non ha dato precise informazioni su una seconda stagione, sebbene lo show abbia ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico.

Molto probabilmente, un rinnovo potrebbe essere annunciato nel corso dell'estate e i lavori di produzione potrebbero partire il prossimo settembre. Considerando che gli episodi durano relativamente poco, cioè circa 30 minuti, le riprese potrebbero essere realizzate in meno di cinque settimane e per tale ragione la seconda stagione di Zero potrebbe arrivare già nei primi mesi del 2022.

Come probabilmente già saprete, questa serie racconta la storia di Omar, un ragazzo italiano di seconda generazione di origini senegalesi che vive in una degradata periferia di Milano. Si tratta di una persona estremamente timida, che fa il fattorino, ma conserva nel cassetto il sogno di diventare un fumettista professionista. Il suo punto debole si trasforma in uno straordinario superpotere, capace di renderlo davvero invisibile quando prova forti emozioni.

Le sue vicende si intrecciano con quella di altri ragazzi che vivono come lui nel Barrio e che vogliono salvare ad ogni costo la loro casa e il quartiere dove vivono, costantemente minacciato dalla speculazione edilizia.