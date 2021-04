Zero, spiegazione del finale della prima stagione della serie Netflix

Il 21 aprile 2021 Zero ha fatto il suo debutto su Netflix e sta già facendo parlare molto di sé. Ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano, lo show vede protagonista Omar/Zero, che ha il potere dell'invisibilità e il finale di stagione ha davvero lasciato il pubblico a bocca aperta.

Omar aka "Zero" (Giuseppe Dave Seke), è un ragazzo che consegna la pizza e che vuole diventare un fumettista professionista. In qualche modo, ha acquisito la capacità di scomparire davanti ai nostri occhi e usa il suo dono per aiutare il suo nuovo gruppo di amici: Shariff (Haroun Fall), Sara (Daniela Scattolin), Momo (Dylan Magon) e Inno (Madior Fall), e fare del bene salvando il loro barrio dalla spietata Agenzia Immobiliare Sirenetta.



Per un momento, sembrava che stessero vincendo la battaglia, ma avremmo dovuto sapere che la storia era tutt'altro che finita. Zero è stato colpito da un colpo di martello quando ha scoperto che il padre di Anna, Bruno (Giordano De Plano), era il capo della compagnia responsabile della distruzione della sua comunità.



I cubani, guidati da Rico (Miguel Gobbo Diaz), erano sul suo libro paga usando la forza bruta e le intimidazioni nel tentativo di scacciare i residenti, abbassando a loro volta il prezzo delle proprietà nella zona in modo che l'agenzia potesse assicurarsele a buon mercato.



Zero, sotto il suo mantello dell'invisibilità, ha filmato con successo Bruno che paga Rico per "prendersi cura" di Zero e dei suoi amici "una volta per tutte" e per assicurarsi che il suo piano continuasse senza ulteriori intoppi. Quel video è finito nelle mani della polizia e Rico, che aveva anche accoltellato Momo, è stato arrestato.



Anche Bruno è stato arrestato, ma in seguito è stato rilasciato a causa delle sue conoscenze. Ma ora sappiamo che Bruno è solo un piccolo pesce in uno stagno molto più grande e pericoloso. Il padre di Anna è il front man che gestisce il "lato commerciale" dell'operazione e ci sono forze molto più grandi in agguato nell'ombra. La società, che ora è fallita a causa della cattiva gestione di Bruno, è anche a nome di Anna, il che significa che potrebbe essere ritenuta responsabile.



Sapevamo che la donna calva con il tatuaggio sulla nuca non era solo una giocatrice quando l'abbiamo incontrata per la prima volta a una partita di poker. Quando Zero mostra i suoi poteri, è invisibile a tutti tranne che a lei, ma chi è questa donna e cosa vuole?



Si fa chiamare "La Vergine" ed è stata quella che ha ordinato il rapimento di Anna (Beatrice Grannò), il che fa pensare che sia lei la minaccia a cui si riferiva Bruno. Sa anche tutto di Zero e di sua sorella Awa, di ciò che riserva il loro futuro, e sta progettando qualcosa di grande.



E a proposito di Awa, anche lei ha dei poteri, che sono apparentemente legati a quelli di suo fratello ma sembra che abbia un lato molto più oscuro e malvagio. Infatti La Vergine le ha regalato un fazzoletto che permette alla ragazza di vedere temporaneamente e colta alla gelosia vedendo la sua migliore amica insieme al suo ragazzo, Awa spinge la ragazza giù da un palazzo uccidendola senza mostrare il minimo rimorso per l'accaduto ma sfoggiando un sorriso che non lascia presagire niente di buono.



Nella scena finale, La Vergine ha portato Zero a quello che sembrava essere un raduno religioso di una setta nel tentativo di mostrargli come salvare la sorella. Un uomo vestito da prete, Alphonse, si stava rivolgendo alla congregazione che teneva le candele, Zero osserva la scena sotto il suo mantello dell'invisibilità, individuando suo padre tra la folla. Ma non era l'unico membro della famiglia presente, anche sua madre era lì. Era stata assente dalla sua vita sin da quando era piccolo.

Durante il corso della serie, ci viene presentata una sequenza di flashback, ma non ci è mai stata fornita la storia completa.



Se lo spettacolo tornerà per una seconda stagione, ci sono una serie di grandi domande a cui è necessario rispondere visto che la prima stagione ci ha lasciato con molta carne al fuoco.



