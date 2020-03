Zero Zero Zero: Andrea Riseborough apre ad una nuova stagione della serie Sky

Nei giorni scorsi sono andati in onda su Sky Atlantic gli episodi finali di Zero Zero Zero, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Roberto Saviano realizzata da Stefano Sollima destinato (almeno per il momento) a rimanere una miniserie a sé stante.

"Sì, è stata pensata in questo modo ed è così che mi è stata presentata" ha confermato infatti Andrea Riseborough, interprete nello show di Emma Lynwood, quando Collider le ha fatto notare che non sono previste nuove stagioni di Zero Zero Zero. "In questo momento, però, non riesco a pensare a qualcosa che mi piacerebbe di più di tornare ad interpretare Emma, anche solo per vederla raggiungere il proprio obiettivo."

Parlando più approfonditamente del suo personaggio, l'attrice ha poi aggiunto: "Vuole potere. Vuole rispetto. Non vuole essere vulnerabile. Sua madre è morta quando era giovane, ed è stato un evento apocalittico per la famiglia. Non vuole che niente di tutto ciò la influenzi. Vuole essere impenetrabile. Vuole volare. Vuole essere rispettata. È selvaggia e umana."

In caso di una futura seconda stagione, è stato detto che Zero Zero Zero potrebbe esplorare altre storie con nuove personaggi, diventando di fatto una serie crime antologica. Cosa ne pensate di questa prospettiva? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Zero Zero Zero e alle parole di Stefano Sollima sulla serie Sky.