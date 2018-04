Zero Zero Zero: Andrea Riseborough e Dane DeHaan nella serie tratta da Saviano

Si compone lentamente il cast di Zero Zero Zero, la nuova serie tratta dal libro di Roberto Saviano, che verrà co-finanziata da Amazon Studios, la quale la distribuirà nel territorio nordamericano.

Infatti, sono stati confermati all’interno del cast della serie star del calibro di Andrea Riseborough (Waco), Dane DeHaan (Valerian and the City of a Thousand Planets), Gabriel Byrne (Hereditary) e Harold Torres (Sin Nombre).

La serie, composta da un totale di otto episodi, vedrà alla regia Stefano Sollima (Soldado) che quindi rinnoverà la sua collaborazione con Saviano dopo il successo planetario di Gomorra – La serie. Oltre a lui, alcuni episodi saranno diretti anche da Pablo Trapero (The Clan) e Janus Metz (True Detective).

Alla produzione c'è Cattleya, che ha riunito lo stesso team di sceneggiatori di Gomorra: Stefano Bises, Leonardo Fasoli e lo stesso Saviano. Le riprese si terranno in Messico, Louisiana, Africa centrale, Spagna, Italia e Londra.

Sull’attesissima serie, Andrea Sacrosati di Sky aveva puntualizzato che, nonostante ci siano diverse produzioni televisive e cinematografiche che parlano di traffico di droga, “nessuna ha però ancora rivelato come tonnellate di cocaina arrivino sulle navi attraverso l’oceano e vengano smerciate in Europa. Questa è una cosa che avviene grazie a un sistema corrotto di persone che lavorano in uffici, vestite di tutto punto, che smerciano container pieni di cocaina come se fossero carichi di forni a microonde”.

Le riprese della serie sono già in corso, per un debutto previsto per il 2019.