Da Zero Zero Zero a Lisey's Story: Dan Dehann racconta le sue ultime esperienze in TV

Mentre Andre Riseborough ha dato la sua disponibilità per un'eventuale seconda stagione di Zero Zero Zero, Dan DeHann ha spiegato il suo diverso punto di vista in una recente intervista con Collider.

"Al tempo, sono stato molto felice che si trattasse di una miniserie" ha detto l'attore parlando della sua esperienza nella serie Sky di Stefano Sollima. "Sto lavorando a un altro show in questo periodo, anch'esso limitato ad una stagione. Per me è ottimo perché mi piace cambiare. Mai dire mai, ma se ho la possibilità di scegliere tra una stagione o cinque/sei stagioni, sceglierei sempre la prima. Recitare in queste miniserie mi da l'opportunità di avere una certa varietà nella mia carriera, e lavorare ancora anche in alcuni film. Questo è il mio obiettivo, avere libertà e varietà."

Lo show a cui Dehann fa riferimento è Lisey's Story, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Stephen King prodotto da J.J. Abrams e scritto in prima persona del Maestro dell'Horror: "È un'esperienza fantastica. Lui è spesso presente sul set, è molto coinvolto io ciò che stiamo facendo. Inoltre è divertente partecipare allo sviluppo insieme a lui. Sta scrivendo cose extra. Pablo Larrain, il regista, ha una visione chiara, e questo permette una vera collaborazione che altrimenti non sarebbe possibile. Ciò che scrive è sacro, perciò per cambiare qualcosa è meglio che sia presente e dia la sua benedizione, così sappiamo che anche a lui è d'accordo. Stiamo facendo qualcosa di davvero figo."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Zero Zero Zero.