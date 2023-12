Zerocalcare compie 40 anni: 'Strappare Lungo i Bordi? Feci a Netflix una capoccia così'

Strappare Lungo i Bordi ha rappresentato, qualora ce ne fosse bisogno, la definitiva consacrazione di Zerocalcare come vera e propria icona pop del nostro Paese: già amatissimo fumettista, Michele Rech ha trovato nell'animazione una sua nuova dimensione guadagnata grazie sì all'appoggio di Netflix, ma anche alla sua testardaggine.

L'artista di Rebibbia, che oggi compie 40 anni, non ha mai nascosto infatti di aver insistito un bel po' con la piattaforma per avere il via libera per realizzare la sua prima serie animata dopo l'esperienza dei corti realizzati durante il lockdown nel 2020.

"Sono andato da Netflix per Strappare Lungo i Bordi. Cioè ho proprio insistito. Ho bussato cento volte, ho mandato tantissime mail alle quali all'inizio nemmeno mi rispondevano. Ma lo volevo a tutti i costi e gli ho fatto una capoccia così" sono state le parole di Rech, che come sappiamo è poi tornato a collaborare con Valerio Mastandrea nei panni dell'Armadillo in occasione di Questo Mondo non mi Renderà Cattivo.

Vedremo quali saranno le prossime incursioni di Zerocalcare in un mondo dell'animazione nel quale sembra ormai trovarsi sempre più a suo agio