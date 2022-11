Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo è il titolo della nuova serie Netflix

Con una serie di post pubblicati nelle rispettive pagine social, Netflix e Zerocalcare hanno annunciato il titolo della nuova serie animata firmata dal fumettista italiano, ovvero Questo mondo non mi renderà cattivo. Come specificato dallo stesso autore, non si tratterà della seconda stagione di Strappare lungo i bordi ma di una serie originale.

A un anno esatto dal debutto e dal successo di Strappare lungo i bordi, il primo progetto seriale di Zerocalcare osannato da pubblico e critica, il fumettista romano annuncia, attraverso una delle sue tavole, il titolo della seconda, attesissima serie di animazione per Netflix: Questo mondo non mi renderà cattivo, un progetto completamente originale, che sarà disponibile sulla piattaforma digitale nel 2023.

Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, scritta e diretta da Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo sarà composta da 6 episodi, da circa mezz’ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore.

Il titolo dello show rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.

In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, saranno i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena.

Non c'è ancora una data precisa per l'arrivo in streaming, che come sottolineato dallo stesso Zerocalcare gli è stato proibito di rivelare, ma sappiamo che arriverà durante il 2023.