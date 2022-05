Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie: non sarà Strappare lungo i bordi 2

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, l'acclamato autore Zerocalcare sta per tornare su Netflix con una nuova serie televisiva animata appena annunciata dalla piattaforma di streaming on demand.

Come potete verificare nel post in calce all'articolo, infatti, Netflix Italia pochi minuti fa ha confermato l'esistenza di un nuovo progetto originale realizzato da Zerocalcare per la piattaforma di streaming on demand: a parte l'annuncio, il criptico post non rivela molte informazioni sul progetto, ma in attesa di nuove comunicazioni ufficiali possiamo confermarvi qualche dettaglio.

Secondo le informazioni acquisite da Everyeye, infatti, la nuova serie di Zerocalcare avrà lo stesso numero di episodi di Strappare lungo i bordi, ma avranno una durata maggiore. Si tratterà inoltre di un progetto totalmente separato dall'acclamata serie tv del 2021. A quanto pare infatti Strappare lungo i bordi sarebbe stato solo 'primo tentativo per prendere le misure col nuovo medium della televisione', e il nuovo progetto servirà per approfondire ulteriormente le possibilità offerte dalla tv episodica. Al momento non c'è ancora un titolo ufficiale, ma possiamo confermarvi - lo ribadiamo - che non si tratterà di Strappare lungo i bordi 2.

Rimante sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, rivivete le 5 scene più toccanti di Strappare lungo i bordi.