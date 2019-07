ZeroZeroZero, la serie Sky in anteprima mondiale al Festival di Venezia

ZeroZeroZero, la nuova serie Sky Studios basata sull'omonimo libro di Roberto Saviano, sarà presentata in anteprima, fuori concorso, alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia. Due episodi della serie saranno infatti proiettati il prossimo 5 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

ZeroZeroZero sarà diretta da Stefano Sollima, e come Gomorra sarà incentrata sui traffici internazionali di cocaina e sulle loro conseguenze sul piano economico e politico a livello mondiale. Affiancheranno Sollima alla regia anche Pablo Trapero (Mundo Grua, The Clan) e Janus Metz (True Detective).

Sarà una serie dal respiro internazionale: è stata girata in tre continenti (Europa, America e Africa) e in sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo), e le riprese iniziate nel marzo 2018 sono durate quasi un anno. Gli otto episodi di ZeroZeroZero avranno un cast composto da Andrea Riseborough (La battaglia dei sessi, Morto Stalin se ne fa un altro), Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2, In Treatment), Harold Torres (Sin nombre, Northless), Gabriel Byrne (I soliti sospetti, Crocevia della morte), Giuseppe de Domenico (Euphoria), Francesco Colella (Piuma) e Tcheky Karyo (A Gang Story).

Il team creativo è lo stesso di Gomorra - La serie: Roberto Saviano, Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Stefano Bises, insieme a Mauricio Katz (The Bridge, Niño Santo).

ZeroZeroZero - una produzione Cattleya e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon, arriverà nel 2020 e sarà trasmessa su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su Canal+ in Francia e nei paesi francofoni europei e africani, su Amazon negli USA, in Canada, in Spagna e in Sudamerica.