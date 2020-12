Zlatan Ibrahimovic riceve il Tapiro D'Oro per il caso Fifa ed attacca EA Sports

Della querelle tra Ibrahimovic e Fifa abbiamo a lungo parlato sulle pagine della sezione gaming, ma al lungo botta e risposta tra il fenomeno svedese e la software house si è aggiunto ieri sera un altro capitolo. L'attaccante del Milan infatti ha ricevuto il Tapiro D'Oro da Striscia la Notizia.

Raggiunto da Valerio Staffelli, Ibra ha accettato il Tapiro ma ha nuovamente attaccato EA Sports, che secondo lui "sfrutta la mia immagine senza darmi un Euro: è contro le regole".

Ibra ha anche ribattuto alla risposta di EA Sports, che aveva parlato della partnership con FIFPro. A riguardo il calciatore ha affermato che "EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare".

In risposta alla domanda dell'inviato di Striscia, grande tifoso del Milan, sui tempi del suo recupero, Ibra ha scherzato ed ha svelato ironicamente che "sto già meglio e con questo Tapiro andrò ancora più veloce".

Per l'ex Barcellona e Juventus si tratta del quinto Tapiro D'Oro ricevuto in carriera, ma Ibra non sembra essere intenzionato a fermarsi ed ha confidato a Staffelli che il suo obiettivo è di battere il record di quindici Tapiri ricevuti dal suo ex compagno di squadra Antonio Cassano.