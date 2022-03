Zoë Kravitz su Big Little Lies: 'Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita a disagio'

Big Little Lies si è concluso ormai 3 anni fa, con una seconda stagione che ha fatto registrare ascolti incredibili. Nel cast della serie, pieno di star, c'era anche Zoë Kravitz, che è recentemente tornata al cinema nel ruolo di Catwoman. In un'intervista l'attrice ha ammesso di essersi sentita a disagio mentre girava Big Little Lies. Ecco perché.

Non è la prima volta che Kravitz denuncia commenti razzisti subiti su set e in sede di casting. Adesso nel corso di una conversazione con l'Observer ha raccontato che durante le riprese di Big Little Lies ci sono stati dei momenti in cui si è sentita "a disagio perché era un posto così bianco".

L'attrice, che per il ruolo di Bonnie Carlson ha ricevuto anche una nomination allo Screen Actors Guild Award, ha svelato che inizialmente il suo ruolo era stato scritto per una persona bianca. Tuttavia è stato poi modificato, e per lei si è trattato di cogliere una possibilità. Infatti, secondo quanto riportato dall'attrice, si trattava di un periodo in cui arrivavano poche opportunità. "A un certo punto, ogni sceneggiatura che mi veniva inviata riguardava la prima donna di colore a fare un muffin o cose di questo genere. Anche se quelle storie sono importanti da raccontare, voglio anche essere aperta ad altre cose come artista".