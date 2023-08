Zoe Saldana e Nicole Kidman conquistano Paramount+ con una nuova serie action

Zoe Saldana e Nicole Kidman sono le protagoniste della nuova serie Paramount+, Operazione speciale: Lioness, che sta ottenendo grande successo grazie anche alla firma di Taylor Sheridan. Domenica 23 luglio la serie ha debuttato anche in Italia e secondo Paramount Global è stato lo show Paramount più visto nelle prime 24 ore.

Sempre secondo Paramount Global l'episodio numero 1 ha fatto registrare un pubblico da 6 milioni di spettatori dopo tre giorni di programmazione. Il secondo episodio è stato distribuito il 30 luglio. Dallo scorso settembre Paramount+ è attivo anche in Italia.

Chris McCarthy, presidente e CEO di Paramount Media Networks & Showtime/MTV Studios ha sottolineato l'importanza di Taylor Sheridan nel progetto.



"In una delle settimane più competitive dell'anno Operazione speciale: Lioness si è classificata come la nuova serie originale dell'anno via cavo e una delle migliori prestazioni di tutti i tempi su Paramount+. Brillantemente creato da Taylor Sheridan e portato in vita dal nostro cast stellare, questo thriller da batticuore ispirato ad eventi della vita reale ha chiaramente colpito un vasto pubblico" ha dichiarato McCarthy.



Tre episodi sono stati già pubblicati su Paramount+ e lo show durerà otto episodi. Zoe Saldana e Nicole Kidman sono protagoniste di Operazione speciale: Lioness, al fianco di Morgan Freeman, Jonathan Wharton e James Jordan.

Di recente Paramount ha detto no ai film d'animazione originale e ha deciso di puntare su altri progetti.