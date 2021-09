Zoey's Extraordinary Playlist continuerà: la serie avrà un film natalizio!

La scorsa primavera, dopo le prime due stagioni, NBC aveva annunciato la cancellazione di Zoey's Extraordinary Playlist, serie con protagonista Jane Levy. A quanto pare, però, rivedremo i personaggi dello show in un lungometraggio a tema natalizio, che sarà pubblicato in streaming su Roku Channel durante le festività di fine anno.

Le riprese del film, che si intitolerà Zoey's Extraordinary Christmas, partiranno questo mese a Vancouver. A capo del progetto c'è sempre Lionsgate, e rivedremo anche Skylar Astin insieme ad altri membri del cast, come Alex Newell, Andrew Leeds, Alice Lee, John Clarence Stewart, Michael Thomas Grant, Mary Steenburgen, Bernadette Peters, Kapil Talwalkar, David St. Louis e Peter Gallagher.

Zoey's Extraordinary Christmas è il primo film Roku Original, e su Roku Channel, canale gratuito statunitense finznziato dalla pubblicità, saranno pubblicati in autunno anche tutti i 25 episodi della serie. La trama, secondo l'annuncio ufficiale, riprenderà da dove si è interrotto lo show televisivo.

"Zoey's Extraordinary Playlist è il tipo di show che non si limita a intrattenere le persone, ma parla a loro" ha detto in un comunicato stampa Colin Davis, capo della programmazione originale di Roku. "La serie ha un potere curativo, che viene portato in vita da un cast incredibilmente talentuoso attraverso la musica e la danza. Quel legame con il pubblico è ciò che rende così speciale portare in vita un film a tema natalizio come Zoey's Extraordinary Christmas con il cast originale."