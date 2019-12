In The Falcon and The Winter Soldier apparirà anche Zola?

Dopo le novità sul cast di The Falcon and The Winter Soldier, ecco arrivare in rete un nuovo rumor su un possibile cameo (o forse qualcosa in più) di un volto noto del Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto riportato dallo scooper Charles Murphy, infatti, nella serie Disney+ ci sarà anche lo scienziato Arnim Zola: purtroppo non ci sono dettagli sul contesto della sua apparizione, ma in caso potrebbe mostrarsi tramite la sua coscienza elettronica come visto in Captain America: The Winter Soldier.

Se dovesse essere confermata, la presenza di Zola sarebbe un'altra conferma del fatto che The Falcon and The Winter Soldier si porrà come una sorta di nuovo capitolo della saga di Captain America. Zola o meno, infatti, è confermato il ritorno del Barone Zemo introdotto in Captain America: Civil War.

Secondo una speculazione di Murphy, lo Zola che apparirà nello show potrebbe non essere lo scienziato interpretato da Toby Jones ma sua figlia Jet, personaggio apparso per la prima volta nel fumetto Captain America Vol 7 pubblicato nel 2013. In attesa di una conferma ufficiale, però, vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor.

The Falcon and The Winter Soldier, lo ricordiamo, debutterà su Disney+ nell'autunno del 2020. Qui potete trovare il calendario della Fase 4 del MCU.