Zombie e misteriose organizzazioni nel trailer di The Walking Dead: World Beyond

Dopo il breve teaser di The Walking Dead: World Beyond, che ci ha fatto conoscere i protagonisti della serie, vi segnaliamo l'ultimo trailer condiviso da AMC in cui possiamo avere un assaggio del pericoloso viaggio dei sopravvissuti.

Il video, presente in calce alla notizia, è stato condiviso dall'account Twitter ufficiale dell'opera e ci mostra il futuro post apocalittico nato dopo l'epidemia zombie. Nelle dieci puntate che compongono la prima stagione seguiremo Hope, Iris, Elton e Silas nel loro viaggio per salvare Leo Bennet, il padre di Iris misteriosamente scomparso. A guidarli sarà una mappa su cui è presente la scritta CRM, nome dell'organizzazione che ha fatto la sua comparsa nelle puntate della serie principale di The Walking Dead e che è la responsabile del rapimento di Rick Grimes.

Oltre ai personaggi già citati, troveremo anche Elizabeth, leader di un gruppo di sopravvissuti interpretata da Julia Ormond, che siamo sicuri giocherà un ruolo fondamentale nella storia della serie. La prima stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 12 aprile, non sappiamo ancora quando potremo vedere le puntate in Italia, ma visto il grande successo di cui gode il mondo di The Walking Dead nel nostro paese siamo sicuri che avremo delle notizie nelle prossime settimane.

Nel frattempo i fan hanno iniziato a fare le prime ipotesi sulla trama, tra cui la presenza di personaggi importanti in The Walking Dead: World Beyond conosciuti nella serie principale.