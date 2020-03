Gli zombie tornano in città nel nuovo episodio di The Walking Dead 10

The Walking Dead iniziava con un inesperto Rick Grimes che si aggirava per i sobborghi di Atlanta infestati da zombie. La serie si è poi spostata in un'ambientazione perlopiù rurale: per questo fa piacere ritornare alle origini con l'episodio intitolato "Look at the flowers".

Questa volta si tratta di Pittsburgh (Pennsylvania), e ci viene presentata con la solita inquadratura panoramica, volta a mettere in risalto la desolazione delle strade. Elemento questo, che ha più di qualche punto in comune con la situazione attuale a causa del Coronavirus, come è possibile notare dalla foto di un fan di TWD.

Nell'episodio vediamo Eugene, Ezekiel e Yumiko dirigersi verso la città, alla ricerca di Stephanie e della sua comunità. Una volta arrivati si trovano di fronte ad uno scenario inquietante, dato che molti zombie sono stati legati e vestiti come dei normali cittadini in modo da ricordare la quotidianità di un tempo. È allora che incontrano una strana ragazza, armata di fucile.

La nuova ambientazione è stata ripresa dal numero 170 dei fumetti creati da Robert Kirkman. Qui è Michonne a guidare un piccolo gruppo di sopravvissuti composto da Magna, Yumiko, Siddiq ed Eugene in un viaggio verso l'Ohio. Decidono quindi di fermarsi in città e oltrepassano il famoso Roberto Clemente Bridge, come è possibile vedere dalla tavola qui sotto.

Nella serie invece il gruppo è diretto a Charleston, in West Virginia: uno degli esempi di come gli autori vogliano omaggiare i fumetti pur percorrendo una strada diversa. L'episodio ha avuto inoltre modo di esplorare i cambiamenti di Carol, sui quali si è pronunciata anche la stessa Melissa McBride.