Zombieverse, su Netflix la serie perfetta per gli amanti degli zombie: quando uscirà?

Il catalogo delle zombie series si allarga sempre di più su Netflix accogliendo un nuovo titoli che sarà presto apprezzato da tutti gli amanti del genere: Zombieverse è la nuova serie TV coreana piena zeppa di sangue, interiora e morti viventi!

La serie TV post-apocalittica arriverà sul Netflix per dare nuovi brividi in questa afosa estate: Zombieverse sarà disponibile sulla famosa piattaforma di streaming l'8 agosto 2023. Il nuovo zombie drama seguirà un gruppo di persone nei mille tentativi di sopravvivere a un'epidemia di zombi a Seoul, adoperando l'astuzia per rimanere vivi in questo spietato survival - game.

Tra i concorrenti di Zombieverse anche Lee Si-young (Sweet Home) Ro Hung-Chul, Park Na-Rae, DinDin, Tsuki, Yoo Hee-Kwan, Yiombi Jonathan, Yiombi Patricia, Kkwachu Hyung e Dex. Il format di Zombieverse vede protagonisti i "sopravvissuti" il cui compito è sopravvivere rispetto a determinati obiettivi suggeriti dalla produzione, sempre facendo gioco di squadra. E se qualcuno viene attaccato da uno zombie? In quel caso il concorrente verrà eliminato.

Un'altra serie a tema zombie, dunque, fa il suo ingresso nel catalogo già ampiamente ricco di Netflix: il successo della serie sud-coreana Non siamo più vivi su Netflix ha fatto impallidire persino i numeri da record di Squid Game. Ma non solo: rimanendo sul genere post-apocalittico i k-drama sembrano proprio saper raccontare questo genere di storie di sopravvivenza basti pensare a Sweet Home, serie horror ricca di momenti di tensione come scriviamo nella nostra recensione di Sweet Home.