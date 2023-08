Zombieverse, il nuovo show Netflix è davvero senza copione?

È stata di recente annunciata la data d’uscita del nuovo show Netflix Zombieverse. I concorrenti della serie dovranno sopravvivere a un’ipotetica apocalisse zombie, senza alcun tipo di copione. Ma è davvero così?

Sebbene Zombieverse dichiari di essere una serie non sceneggiata, è possibile che non sia esattamente così. I creatori affermano che lo show è completamente privo di copione, ma vista la quantità di stunt e di azione presenti nella serie, è possibile che il cast sapesse di trovarsi in una situazione diversa da quella che gli era stata presentata inizialmente. Lo show, secondo la versione ufficiale, non è sceneggiato, poiché risulta essere una serie televisiva "reality", quindi non episodica o scritta in anticipo.

È ovvio che la serie non mostri una vera e propria apocalisse zombie, ma alcuni aspetti logistici del reality risultano un po’ confusi per gli spettatori. I concorrenti vengono sconvolti dall’ingresso degli zombie in una serata apparentemente normale e tranquilla, ma poi sembrano adattarsi rapidamente al fatto di avere a che fare con una un’ondata di morti viventi. La loro immediata comprensione della situazione ha fatto scattare l’allarme nella testa degli spettatori, che si sono chiesti se lo show sia davvero senza copione o se ci siano altre macchinazioni dietro le quinte di cui non sono a conoscenza.

Sembra quindi che la piattaforma streaming abbia deciso di puntare di nuovo sulla Corea del Sud. Riuscirà Zombieverse ad ottenere lo stesso successo di altri prodotti coreani, o finirà nella lista dei flop Netflix? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.