Zootopia+, Bonnie Hunt:'Lusingata di aver potuto riprendere il ruolo'

Bonnie Hunt è una delle doppiatrici principali del film Disney Zootropolis, ed ora è pronta a tornare per la serie spin-off Zootopia+, disponibile a breve sulla piattaforma Disney+. L'attrice ha dichiarato di essere molto contenta e lusingata di aver potuto riprendere il ruolo di Bonnie Hopps, già interpretato nel primo film.

"Beh, è così lusinghiero, e un tale dono. Adoriamo lavorare con persone di talento. Don [Lake, doppiatore di Stu Hopps] e io abbiamo lavorato insieme per anni in tutte le diverse forme d'intrattenimento, in teatro, televisione, film, radio e ora nel doppiaggio. È bello che si concentrino sui genitori, questi personaggi secondari nel film. È stato un complimento perché ci è piaciuto lavorare insieme a loro. Ci divertiamo così tanto ogni volta che registriamo, perché insieme ridono e si impressionano, si tratta di questo. Questa è la cosa migliore, è stato un regalo" ha dichiarato Hunt.



Don Lake ha ricordato di essersi divertito molto nell'improvvisazione con Bonnie Hunt, momenti che hanno generato grande divertimento anche nei registi della serie.

Una grande occasione per entrambi di tornare a lavorare in un progetto stimolante, dopo il grande successo di Zootropolis.

Ora una nuova sfida per l'attrice - Bonnie Hunt è entrata nel cast di Red One, in cui reciterà con Dwayne Johnson - conosciuta anche sul grande schermo per aver recitato in famose commedie degli anni '90 come la serie di film di Beethoven, Jerry Maguire al fianco di Tom Cruise, Jumanji con Robin Williams e il dittico Una scatenata dozzina con Steve Martin.



In attesa della serie potete recuperare la nostra recensione di Zootropolis.