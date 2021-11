Zootopia+, Judy e Nick nella prima immagine della serie spinoff Disney+

In occasione del Disney+ Day, Walt Disney Animation Studios ha diffuso la prima immagine della serie animata spin-off Zootopia+. Mentre i dettagli della trama sono scarsi, sappiamo che Judy Hopps, Nick Wilde, Bogo e Benjamin Clawhauser torneranno.

Diretto da Byron Howard e Rich Moore e scritto da Jared Bush e Phil Johnston, il film del 2016 Zootropolis si svolge nella città immaginaria dove tutti gli animali, predatori e prede, vivono in armonia. Tuttavia, quando i predatori iniziano a scomparire, l'agente Judy Hopps e l'artista della truffa Nick Wilde si uniscono per scoprire una cospirazione mortale. Il film ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale con un budget di 150 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni positive da parte della critica e del pubblico, non perdetevi la nostra recensione di Zootropolis.



Se avete visto il film, saprete quanto sia enorme questo mondo allegro e colorato, e abbiamo visto solo una piccola parte dei tanti personaggi stravaganti e meravigliosamente bizzarri che ci vivono. La serie espanderà questo universo e la prima immagine, che trovate in calce alla notizia, racchiude un collage fotografico di personaggi familiari che torneranno per questa nuova entusiasmante avventura. Nessuna informazione sulla trama o il numero di episodi è stata rilasciata al momento. Zootopia è stata annunciata nel 2020 durante l'Investor Day della Disney ed arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2022. Siete curiosi di vedere questa nuova serie animata? Fatecelo sapere nei commenti!