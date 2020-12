Da Zootropolis a Oceania e Cars: ecco tutte le serie spin-off Disney e Pixar

Nel corso dell'Investors Day, la Casa di Topolino ha annunciato le prime serie animate di sempre ad essere sviluppate direttamente dai Walt Disney Animation Studios.

Il primo progetto è Baymax, spin-off di Big Hero 6 che seguirà l'irresistibile robot in una nuova avventura originale. Tiana e Oceania saranno invece protagoniste degli show tratti dai loro rispettivi Classici Disney, mentre Zootropolis darà vita ad uno show spin-off intitolato Zootropolis+.

Sul fronte dei titoli originali, la direttrice creativa Jennifer Lee ha svelato l'arrivo di Iwájú: si tratta di una nuova serie TV nata dalla collaborazione tra Disney Animation e la casa di produzione africana Kugali che ricorda da vicino le atmosfere del film Marvel Black Panther. Potete trovare un primo sguardo allo show in calce alla notizia.

Sul fronte Pixar, è stato annunciato l'arrivo di una serie tratta da Cars che seguirà Saetta McQueen e Cricchetto in un viaggio attraverso il paese. Lo show includerà nuovi personaggi, vecchi amici e location "immaginarie". Sempre per la casa di animazione creata da John Lasseter, è in sviluppo una seri originale intitolata Win or Lose che racconterà le vicende di un team scolastico di softball.

Per altri annunci, vi rimandiamo alle nuove serie di Star Wars in arrivo su Disney+.