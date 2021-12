Zorro, in arrivo una serie Disney con Wilmer Valderrama nei panni dell'eroe mascherato!

Di Zorro ne abbiamo visti un bel po' nel corso della storia del cinema e della serie TV: tra lungometraggi, serie live-action e serie animate l'eroe mascherato di Los Angeles ha goduto di più di una incarnazione di successo... E non è ancora finita qui! In casa Disney, infatti, ci sono un po' di idee in ballo al riguardo.

Proprio in queste ore è stato infatti ufficializzato l'arrivo di una serie TV Disney incentrata proprio su Zorro: nei panni del giustiziere mascherato troveremo stavolta Wilmer Valderrama, attualmente in sala con Encanto e celebre soprattutto per il suo ruolo da protagonista in That 70's Show e NCIS - Unità Anticrimine.

"Zorro è stato uno dei personaggi che mi hanno formato, in quanto latinoamericano, facendomi credere di poter essere un eroe. Da uomo adulto e da storyteller ho le mie responsabilità per quanto riguarda le storie che contribuisco a dare alla luce. Collaborare con Disney per riportare questo personaggio a casa dopo 60 anni e far sì che altri bambini possano convincersi di poter essere gli eroi della propria storia è per me un sogno che si realizza" sono state le parole dell'attore, che nei mesi scorsi ha commentato il finale di NCIS.

Attualmente non è ancora chiaro quando la produzione prenderà il via e quale sarà la finestra di lancio per il nuovo show, che raccoglierà quindi l'eredità della serie Disney con Guy Williams andata in onda tra il 1957 e il 1959. In attesa di novità, voi condividete pure con noi le vostre aspettative al riguardo!