Zorro, in arrivo una serie reboot 'al passo con i tempi': tutti i dettagli

È Variety a rendere noto che Secuoya Studios, casa di produzione di base a Los Angeles, svilupperà un reboot televisivo di 'El Zorro' in collaborazione con John Gertz, fondatore della Zorro Productions e produttore dei film con protagonista Antonio Banderas La Maschera di Zorro e The Legend of Zorro.

"Si tratta di una delle IP più grandi non solo dei territori di lingua spagnola, ma in tutto il mondo" ha dcihiarato David Martinez, direttore della sezione fiction di Secuoya, rivelando che la nuova versione del personaggio sarà al passo con i tempi e includerà una "vasta presenza femminile."

I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma il sito fa sapere che le sceneggiature degli episodi firmate da Carlos Portela sono già state completate.

Il progetto è da non confondere con il reboot al femminile di Zorro sviluppato da Robert Rodriguez e Sofia Vergara annunciata lo scorso dicembre, serie TV che vedrà il regista di Alita e The Mandalorian tra gli autori insieme alla sorella Rebecca Rodriguez. Questa nuova versione del personaggio sarà incentrata su Sola Dominguez, un'artista underground che combatte contro qualsiasi forma di ingiustizia sociale. Discendente dell'eroe originario, Solo dovrà fare i conti con le conseguenze di una vita in fuga dopo aver denunciato varie organizzazioni criminali.



Intanto, lo scorso luglio La Maschera di Zorro ha compiuto 22 anni.