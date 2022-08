Zorro, Mediawan Rights distribuirà la serie spagnola: ecco a che punto sono i lavori

Lo scorso anno era stato annunciato l'arrivo di un reboot di Zorro al passo con i tempi, su cui non sappiamo ancora molto. Adesso le cose sembrano essersi finalmente sbloccate: abbiamo infatti scoperto che le riprese sono in corso in Spagna, e che la serie sarà diretta da Javier Quintas de La Casa di Carta e distribuita da Mediawan Rights.

Proprio quest'ultima si è appena unita a un team produttivo che vede in prima linea la società spagnola Secuoya Studios, e il produttore esecutivo John Gertz, fondatore della Zorro Productions, nonché colui che ha lavorato ai film storici The Mask of Zorro e The Legend of Zorro.

"Siamo fieri di essere i distributori internazionali di questa nuova versione potente e originale di Zorro, un eroe iconico e senza tempo", ha affermato Valérie Vleeschhouwer, amministratore delegato della Mediawan Rights, aggiungendo che la serie sottolinea "l'ambizione dell'azienda di supportare produzioni di fascia alta in tutto il mondo". Secondo Touboul, responsabile dei contenuti di Mediawan, si tratterà di una storia di origine che presenta "trame elaborate rispettando la realtà contemporanea, con personaggi femminili forti, riferimenti alla cultura pop… Per non parlare delle spettacolari scene che ci sono in ogni episodio!"

La nuova serie su Zorro, insomma, sembra avere tutto, compreso un cast di tutto rispetto. Ambientata negli anni '30 dell'Ottocento a Los Angeles, lo show vede infatti come protagonista Miguel Bernardeau, noto per Elite, e l'attrice messicana Renata Notni che sarà Lolita Marquez. A completare il cast sono Dalia Xiucoatl, Emiliano Zurita e Joel Bosqued. Le riprese sono iniziate il 25 Luglio, e proseguiranno ancora per un tempo indefinito.

Ma questo non sarà l'unico prodotto incentrato sull'iconico personaggio: è infatti in lavorazione anche un Zorro al femminile!