Zorro, Paramount+ svela la serie tv con Jean Dujardin: nel cast anche Ficarra

In attesa di capire se Antonio Banderas farà Zorro 3, la piattaforma di streaming on demand Paramount+ ha annunciato una nuova serie tv sul mitico Don Diego de la Vega, che sarà interpretato dalla star del cinema francese Jean Dujardin.

La serie, co-firmato da Paramount+ e France Télévisions insieme a France Tv distribution, oltre a Jean Dujardin sarà interpretata anche da Audrey Dana, André Dussolier, Eric Elmosnino e Grégory Gadebois. Nel cast internazionale ci sarà anche l’attore italiano Salvatore Ficarra, con la serie che verrà lanciata prossimamente su Paramount+ prima di essere trasmessa su France Télévisions.

La storia è ambientata nel 1821, quando Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, la città sta affrontando problemi finanziari a causa di un uomo d'affari locale, l’avido Don Emmanuel, e i suoi poteri come sindaco non sono sufficienti per combattere l'ingiustizia. Per 20 anni Diego non ha usato la sua identità da Zorro, ma sembra che non abbia altra scelta che riportarla indietro per il bene comune. Come farà, però, a bilanciare la sua doppia identità di Zorro e di sindaco, il tutto nel bel mezzo del suo matrimonio con Gabriella, che non è a conoscenza del suo segreto?

La serie di Zorro è diretta da Jean-Baptiste Saurel (Parallèles) e Emilie Noblet (Bis Repetita, Parlement, Les 7 vies de Léa), e in Italia uscirà prossimamente in esclusiva su Paramount+.

