Zorro: il reboot al femminile di Robert e Rebecca Rodriguez arriva su The CW

Come riportato su Deadline, è stato annunciato che sarà The CW a realizzare il reboot al femminile di Zorro, sotto la supervisione creativa di Robert e Rebecca Rodriguez, mentre al loro fianco ci saranno anche CBS Studios e Propagate, che si occuperanno della produzione. Da tempo si parla ormai di questa nuova iterazione al femminile della storia.

Si tratta di una nuova reincarnazione del progetto un tempo in sviluppo alla NBC e da non confondere con la nuova serie di Zorro in lavorazione a Disney Plus con Wilmer Valderrama protagonista. Al fianco di Robert Rodriguez e Rebecca Rodriguez, ci saranno anche Sean Tretta (che sarà co-sceneggiatore insieme ai Rodriguez), Ben Silverman e Howard T. Owens.

Sceneggiata dai tre elencati sopra e diretta da Rebecca Rodriguez, in Zorro, una giovane donna latina cercherà vendetta per il brutale omicidio del padre unendosi a una società segreta e adottando l'identità di un fuorilegge chiamato Zorro. La storia è stata sviluppata da Robert e Rebecca Rodriguez ancor prima che Sean Tretta salisse a bordo del progetto con quest'ultimo che si occuperà di scrivere la sceneggiatura.

Non è la prima volta che Robert Rodriguez viene accostato a Zorro, poiché inizialmente avrebbe dovuto dirigere l'adattamento cinematografico del 1998 La maschera di Zorro, con Antonio Banderas nel ruolo del protagonista prima di lasciare il progetto a Martin Campbell. Qualche mese fa Sofia Vergara è stata accostata al reboot al femminile, ma adesso è chiaro che la produzione cercherà un'attrice più giovane per la parte principale.

Creato originariamente nel 1919 dallo scrittore pulp Johnston McCulley, Zorro è un vigilante mascherato che indossa un costume e una maschera completamente neri e usa le sue abilità per eludere o combattere i criminali. Il personaggio è stato adattato per la prima volta in live-action con il film muto del 1920 The Mark of Zorro, e ha ottenuto oltre quaranta film in tutto il mondo. È anche apparso in diverse serie televisive, inclusa la serie animata del 2006 Zorro: Generation Z. Insomma, una leggenda senza fine.