Zorro: ecco il reboot tutto al femminile con Sofia Vergara

La leggenda di Zorro fa parte della nostra cultura popolare da generazioni ormai e sembra che presto ci sarà un reboot tutto al femminile per questo iconico personaggio.

Il progetto è co-scritto dal regista di The Mandalorian e di We Can Be Heroes Robert Rodriguez e da sua sorella, Rebecca Rodriguez. I due saranno anche produttori esecutivi dello show, insieme alla star di Modern Family Sofia Vergara. Questa nuova versione di Zorro sarà incentrata su Sola Dominguez, un'artista underground che combatte contro qualsiasi forma di ingiustizia sociale. Si tratta di una discendente dell'eroe originario, che dopo aver denunciato varie organizzazioni criminali dovrà fare i conti con le conseguenze di una vita in fuga.

Questo non sarà il primo incontro di Rodriguez con Zorro, poiché inizialmente doveva dirigere l'adattamento cinematografico del 1998 La maschera di Zorro, con Antonio Banderas nel ruolo del protagonista prima di lasciare il progetto a Martin Campbell.

Creato originariamente nel 1919 dallo scrittore pulp Johnston McCulley, Zorro è un vigilante mascherato che indossa un costume e una maschera completamente neri e usa le sue abilità per eludere o combattere i criminali. Il personaggio è stato adattato per la prima volta in live-action con il film muto del 1920 The Mark of Zorro, e ha ottenuto oltre quaranta film in tutto il mondo. È anche apparso in diverse serie televisive, inclusa la serie animata del 2006 Zorro: Generation Z. Insomma, una leggenda senza fine.

Intanto Robert Rodeiguez si gode il suo successo del Capitolo 14 di The Mandalorian.