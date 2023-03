Zorro: lo showrunner di Game of Thrones scriverà la serie Disney+ con Wilmer Valderrama

Come riportato da Deadline, Bryan Cogman, ex-showrunner di Game of Thrones, è stato ingaggiato per scrivere e produrre la nuova serie live-action su Zorro per Disney+ che avrà per protagonista Wilmer Valderrama, noto ai più per essere stato l'interprete di Fez in That '70s Show. La serie sarà una reinvenzione dello show classico Disney anni '50.

La serie seguirà il privilegiato caballero Diego De La Vega di ritorno nella sua città natale, El Pueblo de Los Angeles, dopo una tragedia familiare. Lì scopre una cultura di corruzione e ingiustizia che lo porterà a decidere di indossare il mantello del vigilante mascherato Zorro, il primo vero supereroe d'America.

Come già anticipato, Zorro sarà un'audace rivisitazione della serie classica della Disney (uscita nel 1957 e disponibile su Disney+) pensata per un pubblico moderno; un'avventura epica che affonda le sue radici nella ricca e variegata storia della California, fatta di umorismo, intrighi sinistri, intrecci romantici e brividi da cappa e spada.

Cogman ha lavorato per 10 anni e 8 stagioni alla serie fantasy di successo Game of Thrones, concludendo la serie come produttore esecutivo e mettendo la firma su 11 episodi. Per il suo lavoro nella serie HBO, Cogman ha ricevuto quattro Emmy Award, un Hugo Award, un Producer's Guild of America Award e 7 nomination ai Writer's Guild Awards.

Dopo essere tornato nel ruolo di Fez in That '90s Show, la cui prima stagione ha debuttato su Netflix lo scorso gennaio, Valderrama aveva commentato il nuovo Zorro rimarcando il fatto che lo show sarà pensato per le nuove generazioni di spettatori:

"Sarà uno Zorro diverso, una serie per le nuove generazioni. E sarà incredibilmente fedele alle sue effettive origini, mantenendo in tutto e per tutto la sua autenticità. Credo sia un personaggio che ha un certo impatto e sono pronto alla sfida. Arrivi ad un punto della tua vita in cui... si parla di questo monte Everest da scalare, giusto? E penso che Zorro rientri in questa categoria".