Zorro: quale sarà la trama della nuova serie tv con Jean Dujardin?

Quale sarà la trama di Zorro? Questa settimana è stata annunciata la nuova serie tv di Zorro, prodotta in Francia e distribuita da Paramount+ a livello globale: facciamo il punto della situazione su questo ambizioso progetto.

Creata da Benjamin Charbit (Sous Contrôle, Gagarine, Notre Dame, Les Sauvages, En Liberté) e Noé Debré (Parlement, Stillwater, Dheepan), la serie di Zorro sarà composta da 8 episodi e avrà per protagonista Jean Dujardin, acclamato attore premio Oscar famoso per The Artist, Agente speciale 117, November e L'ufficiale e la spia), con una sceneggiatura firmata da Benjamin Charbit, Noé Debré e Emmanuel Poulain-Arnaud (Le Test) e la regia affidata a Jean-Baptiste Saurel (Parallèles) e Emilie Noblet (Bis Repetita, Parlement, Les 7 vies de Léa).

La storia è ambientata nel 1821 e segue un Don Diego de la Vega di mezza età che è appena diventato sindaco di Los Angeles, allo scopo di fare del bene al di qua della giustizia e migliorare la sua amata città. Tuttavia, Los Angeles è messa in ginocchio per via di grossi problemi finanziari causati da un ricchissimo uomo d'affari locale, l’avido Don Emmanuel, il cui potere è addirittura superiore a quello del sindaco. Per questo motivo Diego, che negli ultimi 20 anni si è lasciato alle spalle la maschera di Zorro, dovrà tornare in azione per fare giustizia là dove la giustizia non può arrivare: ma non sarà facile per lui fare i conti con la mezza età, i doveri di sindaco e soprattutto di marito, dato che sua moglie Gabriella non è a conoscenza del suo segreto.

Zorro serie sarà prossimamente disponibile su Paramount+ in Italia, oltre che in Francia, Regno Unito, Germania e LATAM. Nel frattempo, segnaliamo che tra i progetti in arrivo sulla celebre figura mascherata potrebbe esserci anche Zorro 3 con Antonio Banderas.